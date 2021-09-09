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Video: Знайшли мертвим у сауні – у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка

Загинув у лазні! В Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка, якого знайшли мертвим у сауні. Його знайшла прибиральниця. [read_more_news] Загиблий плавав у басейні лицем донизу. Жінка одразу викликала «швидку», але медики зарадити людині вже нічим не могли. Що ж стало причиною трагедії і які версії розглядає слідство? Про це далі у сюжеті.

Знайшли мертвим у сауні – у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка
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Загинув у лазні!

В Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка, якого знайшли мертвим у сауні.

Його знайшла прибиральниця. Також по темі: Кривава лазня на дні народження - яким було останнє свято в житті іменинника

Загиблий плавав у басейні лицем донизу.

Жінка одразу викликала «швидку», але медики зарадити людині вже нічим не могли.

Що ж стало причиною трагедії і які версії розглядає слідство?

Про це далі у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Знайшли мертвим у сауні – у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка / 09.09.2021 19:45
09.09.2021 19:45

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