Знайшли мертвим у сауні – у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка

Загинув у лазні!

В Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка, якого знайшли мертвим у сауні.

Його знайшла прибиральниця. Також по темі: Кривава лазня на дні народження - яким було останнє свято в житті іменинника

Загиблий плавав у басейні лицем донизу.

Жінка одразу викликала «швидку», але медики зарадити людині вже нічим не могли.

Що ж стало причиною трагедії і які версії розглядає слідство?

Про це далі у сюжеті.