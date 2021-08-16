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Video: Змагання українських богатирів проти важелезних машин – чия взяла?

Двигун в одну богатирську силу проти тисяч кілограмів заліза – у самісінькому серці столиці відбулося феєричне протистояння людей та машин. 4-й щорічний трак-чемпіонат з перетягування вантажівок зібрав спортсменів з усієї України. [read_more_news] 22 атлетів показували, як вправно вони можуть працювати зі спортивними снарядами вагою, уявити навіть страшно, у 8,5 та 12 тонн! Зусилля неймовірні, кров та піт на асфальті, навіть залізні ланцюги рвалися, а ці хлопці таки показали справжній клас.

Змагання українських богатирів проти важелезних машин – чия взяла?
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Двигун в одну богатирську силу проти тисяч кілограмів заліза – у самісінькому серці столиці відбулося феєричне протистояння людей та машин.

4-й щорічний трак-чемпіонат з перетягування вантажівок зібрав спортсменів з усієї України. Також по темі: Найсильніші патрульні України - хто вони? Чемпіонат зі стронгмену для копів у Дніпрі

22 атлетів показували, як вправно вони можуть працювати зі спортивними снарядами вагою, уявити навіть страшно, у 8,5 та 12 тонн!

Зусилля неймовірні, кров та піт на асфальті, навіть залізні ланцюги рвалися, а ці хлопці таки показали справжній клас.

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ICTV / Надзвичайні новини / Змагання українських богатирів проти важелезних машин – чия взяла? / 16.08.2021 20:11
16.08.2021 20:11

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