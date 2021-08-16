Video: Змагання українських богатирів проти важелезних машин – чия взяла?
Двигун в одну богатирську силу проти тисяч кілограмів заліза – у самісінькому серці столиці відбулося феєричне протистояння людей та машин.
4-й щорічний трак-чемпіонат з перетягування вантажівок зібрав спортсменів з усієї України. [read_more_news]
22 атлетів показували, як вправно вони можуть працювати зі спортивними снарядами вагою, уявити навіть страшно, у 8,5 та 12 тонн!
Зусилля неймовірні, кров та піт на асфальті, навіть залізні ланцюги рвалися, а ці хлопці таки показали справжній клас.
Змагання українських богатирів проти важелезних машин – чия взяла?