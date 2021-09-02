seach
ICTV - Разом краще

Video: Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок

Проломив сусідці голову, зробив її майже глухою, але вирок обвинуваченому Феміда не може винести вже два роки. Бо ж підсудний постійно заявляє суддям відводи та заявляє, що ні в чому не винен. Він, мовляв, захищався, а те, що вже літня жінка отримала тяжку травму голови і врятували її тільки після трепанації черепа, просто наслідки невдалого падіння. [read_more_news] Ця приголомшлива історія сталася в містечку Здолбунів на Рівненщині. Там сусіди стали заклятими ворогами через звичайну господарську яму. Чим же все обернулося та чому судді один за одним умивають руки, аби тільки не розглядати цю скандальну справу? Про це далі у сюжеті.

Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок
0 Коментувати

Проломив сусідці голову, зробив її майже глухою, але вирок обвинуваченому Феміда не може винести вже два роки.

Бо ж підсудний постійно заявляє суддям відводи та заявляє, що ні в чому не винен.

Він, мовляв, захищався, а те, що вже літня жінка отримала тяжку травму голови і врятували її тільки після трепанації черепа, просто наслідки невдалого падіння. Також по темі: 16-річний кавалер зарізав 14-річну зазнобу. Як батьки рятують сина від покарання

Ця приголомшлива історія сталася в містечку Здолбунів на Рівненщині.

Там сусіди стали заклятими ворогами через звичайну господарську яму.

Чим же все обернулося та чому судді один за одним умивають руки, аби тільки не розглядати цю скандальну справу?

Про це далі у сюжеті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок / 02.09.2021 19:53
02.09.2021 19:53

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь