Злочин без покарання! Чому підступному сусіду Феміда не може ніяк оголосити вирок

Проломив сусідці голову, зробив її майже глухою, але вирок обвинуваченому Феміда не може винести вже два роки.

Бо ж підсудний постійно заявляє суддям відводи та заявляє, що ні в чому не винен.

Він, мовляв, захищався, а те, що вже літня жінка отримала тяжку травму голови і врятували її тільки після трепанації черепа, просто наслідки невдалого падіння. Також по темі: 16-річний кавалер зарізав 14-річну зазнобу. Як батьки рятують сина від покарання

Ця приголомшлива історія сталася в містечку Здолбунів на Рівненщині.

Там сусіди стали заклятими ворогами через звичайну господарську яму.

Чим же все обернулося та чому судді один за одним умивають руки, аби тільки не розглядати цю скандальну справу?

Про це далі у сюжеті.