Video: Злетів з котушок від кохання – пекельна драма між подружжям у Вінниці

Злетів з котушок від кохання. Пекельна драма у Вінниці. Надвечір спалахнула пожежа у помешканні на горішньому поверсі багатоповерхівки. А господар, жах якийсь, поки його квартира палає у вогні, спокійно стоїть на балконі та курить. А коли приїхали копи, взагалі зачинився зсередини та нікого не впускав. [read_more_news] Який біс вселився у божевільного? Чи вдалося його сусідам врятуватися? Оце так кошмар, поліцейським, аби підступитися до безумця, довелося вдягати бронежилети. Та хто ж він такий?