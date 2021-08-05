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Video: Злетів з котушок від кохання – пекельна драма між подружжям у Вінниці

Злетів з котушок від кохання. Пекельна драма у Вінниці. Надвечір спалахнула пожежа у помешканні на горішньому поверсі багатоповерхівки. А господар, жах якийсь, поки його квартира палає у вогні, спокійно стоїть на балконі та курить. А коли приїхали копи, взагалі зачинився зсередини та нікого не впускав. [read_more_news] Який біс вселився у божевільного? Чи вдалося його сусідам врятуватися? Оце так кошмар, поліцейським, аби підступитися до безумця, довелося вдягати бронежилети. Та хто ж він такий?

Злетів з котушок від кохання – пекельна драма між подружжям у Вінниці
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Злетів з котушок від кохання.

Пекельна драма у Вінниці.

Надвечір спалахнула пожежа у помешканні на горішньому поверсі багатоповерхівки.

А господар, жах якийсь, поки його квартира палає у вогні, спокійно стоїть на балконі та курить.

А коли приїхали копи, взагалі зачинився зсередини та нікого не впускав.  Також по темі: Ображена коханим жінка влаштувала пекельне шоу Хмельниччині

Який біс вселився у божевільного?

Чи вдалося його сусідам врятуватися?

Оце так кошмар, поліцейським, аби підступитися до безумця, довелося вдягати бронежилети.

Та хто ж він такий?

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ICTV / Надзвичайні новини / Злетів з котушок від кохання – пекельна драма між подружжям у Вінниці / 05.08.2021 19:54
05.08.2021 19:54

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