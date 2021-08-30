Video: Зламана мрія! Хмельничанці у салоні продали автомобіль із заводським браком за $23 000
Гарний настрій від покупки новенького авто для хмельничанки закінчився прямо за порогом автосалону.
Жінка придбала автомобіль своєї мрії, сплатила кошти, оформила всі документи, доїхала до першого світлофора і зрозуміла, вона придбала зламану машину.
Негайно кинулася назад, але тут нова неприємна новина – брак заводський, машину відремонтують, але коли віддадуть - невідомо.
Зламана мрія! Хмельничанці у салоні продали автомобіль із заводським браком за $23 000