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Video: Зламана мрія! Хмельничанці у салоні продали автомобіль із заводським браком за $23 000

Гарний настрій від покупки новенького авто для хмельничанки закінчився прямо за порогом автосалону. Жінка придбала автомобіль своєї мрії, сплатила кошти, оформила всі документи, доїхала до першого світлофора і зрозуміла, вона придбала зламану машину. Негайно кинулася назад, але тут нова неприємна новина –  брак заводський, машину відремонтують, але коли віддадуть - невідомо.

Зламана мрія! Хмельничанці у салоні продали автомобіль із заводським браком за $23 000
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Гарний настрій від покупки новенького авто для хмельничанки закінчився прямо за порогом автосалону.

Жінка придбала автомобіль своєї мрії, сплатила кошти, оформила всі документи, доїхала до першого світлофора і зрозуміла, вона придбала зламану машину.

Негайно кинулася назад, але тут нова неприємна новина –  брак заводський, машину відремонтують, але коли віддадуть – невідомо.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зламана мрія! Хмельничанці у салоні продали автомобіль із заводським браком за $23 000 / 30.08.2021 20:08
30.08.2021 20:08

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