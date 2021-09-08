Зізнання 19-річної месниці з арбалетом шокувало всю Україну

У Полтаві знайдено рештки безвісти зниклого чоловіка
Прийшов з друзями помилуватися вогнями нічної Полтави – обличчя залило кров’ю
Криміналітет Полтави викрито – зухвала банда на лаві підсудних
Зухвала банда під час нічної вечірки напала на приватний будинок у Полтаві
Сплав по річці для трьох непростих друзів став останнім у їх житті – страшний відпочинок у Полтаві
Жорстока розправа у родині залізничників сколихнула всю Полтаву
Ходячий мрець! Чоловік побував на своїй могилі і дізнався, що він насправді покійник
Чоловік прокинувся – кохану дружину та єдину донечку серед живих вже не застав