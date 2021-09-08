seach
ICTV - Разом краще

Video: Зізнання 19-річної месниці з арбалетом шокувало всю Україну

Хотіла помститися вчителям за булінг. Так свій вчинок пояснила 19-річна Таїсія із Полтави, яка прийшла до місцевої школи із арбалетом. Нагадаю, дівчина, курячи цигарку, почала випускати стріли по вчителях просто під час уроків.[read_more_news] Поранила двох жінок. Щоправда, із цими педагогами вона не знайома. А поранена заступниця директорки їй навіть сподобалася. Похвалила нападниця і дев’ятикласника, який наважився відібрати в неї арбалет. Що коїться в голові в цієї дівчини? Це шок, але вона вчиться на психолога.

Зізнання 19-річної месниці з арбалетом шокувало всю Україну
0 Коментувати

Хотіла помститися вчителям за булінг.

Так свій вчинок пояснила 19-річна Таїсія із Полтави, яка прийшла до місцевої школи із арбалетом.

Нагадаю, дівчина, курячи цигарку, почала випускати стріли по вчителях просто під час уроків. Також по темі: Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів - шокуючий старт навчального року в полтавській школі

Поранила двох жінок.

Щоправда, із цими педагогами вона не знайома.

А поранена заступниця директорки їй навіть сподобалася.

Похвалила нападниця і дев’ятикласника, який наважився відібрати в неї арбалет.

Що коїться в голові в цієї дівчини?

Це шок, але вона вчиться на психолога.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Зізнання 19-річної месниці з арбалетом шокувало всю Україну / 08.09.2021 19:36
08.09.2021 19:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь