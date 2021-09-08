Зізнання 19-річної месниці з арбалетом шокувало всю Україну

Хотіла помститися вчителям за булінг.

Так свій вчинок пояснила 19-річна Таїсія із Полтави, яка прийшла до місцевої школи із арбалетом.

Нагадаю, дівчина, курячи цигарку, почала випускати стріли по вчителях просто під час уроків. Також по темі: Русалка з арбалетом випускала стріли у вчителів - шокуючий старт навчального року в полтавській школі

Поранила двох жінок.

Щоправда, із цими педагогами вона не знайома.

А поранена заступниця директорки їй навіть сподобалася.

Похвалила нападниця і дев’ятикласника, який наважився відібрати в неї арбалет.

Що коїться в голові в цієї дівчини?

Це шок, але вона вчиться на психолога.