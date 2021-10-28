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Video: Зіткнення двох залізних гігантів на Полтавщині – без жертв не обійшлося

Два залізні гіганти зіткнулися на Полтавщині. В дорожню аварію потрапили камаз з причепом і ЗІЛ. Обидва транспортні засоби після страшного удару злетіли з дороги.[read_more_news] На диво, водії вціліли. Але це криваве зіткнення не обійшлося без жертв. Загинув чоловік, який ремонтував ЗІЛ в той момент, коли машину зненацька взяв на таран кермувальник КамАЗа.

Зіткнення двох залізних гігантів на Полтавщині – без жертв не обійшлося
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Два залізні гіганти зіткнулися на Полтавщині.

В дорожню аварію потрапили камаз з причепом і ЗІЛ.

Обидва транспортні засоби після страшного удару злетіли з дороги. Також по темі: Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості - подробиці ДТП на Черкащині

На диво, водії вціліли.

Але це криваве зіткнення не обійшлося без жертв.

Загинув чоловік, який ремонтував ЗІЛ в той момент, коли машину зненацька взяв на таран кермувальник КамАЗа.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зіткнення двох залізних гігантів на Полтавщині – без жертв не обійшлося / 28.10.2021 20:42
28.10.2021 20:42

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