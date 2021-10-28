Зіткнення двох залізних гігантів на Полтавщині – без жертв не обійшлося

Два залізні гіганти зіткнулися на Полтавщині.

В дорожню аварію потрапили камаз з причепом і ЗІЛ.

Обидва транспортні засоби після страшного удару злетіли з дороги. Також по темі: Чорний седан влетів під фуру на шаленій швидкості - подробиці ДТП на Черкащині

На диво, водії вціліли.

Але це криваве зіткнення не обійшлося без жертв.

Загинув чоловік, який ремонтував ЗІЛ в той момент, коли машину зненацька взяв на таран кермувальник КамАЗа.