seach
ICTV - Разом краще

Video: Зіткнення двох гігантів на трасі – подробиці ДТП на Полтавщині

Якою б безпечною не здавалася траса, краще водієві не розслаблятися ані на секунду. Бо ж за це можна поплатитися життям. На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки. Водій однієї багатотонки не впорався з кермом, протаранив відбійник і вилетів просто лоб в лоб іншій фурі.  [read_more_news] Кермувальник багатотонки на зустрічній встиг вивернути кермо, але йому не вдалося уникнути зіткнення. Одна із фур розпалася на деталі. А на асфальт полилося пальне. Чи вдалося бодай комусь вижити після зіткнення двох гігантів?

Зіткнення двох гігантів на трасі – подробиці ДТП на Полтавщині
0 Коментувати

Якою б безпечною не здавалася траса, краще водієві не розслаблятися ані на секунду.

Бо ж за це можна поплатитися життям.

На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки.

Водій однієї багатотонки не впорався з кермом, протаранив відбійник і вилетів просто лоб в лоб іншій фурі.   Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Кермувальник багатотонки на зустрічній встиг вивернути кермо, але йому не вдалося уникнути зіткнення.

Одна із фур розпалася на деталі.

А на асфальт полилося пальне.

Чи вдалося бодай комусь вижити після зіткнення двох гігантів?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Зіткнення двох гігантів на трасі – подробиці ДТП на Полтавщині / 19.08.2021 19:38
19.08.2021 19:38

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь