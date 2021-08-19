Зіткнення двох гігантів на трасі – подробиці ДТП на Полтавщині

Якою б безпечною не здавалася траса, краще водієві не розслаблятися ані на секунду.

Бо ж за це можна поплатитися життям.

На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки.

Водій однієї багатотонки не впорався з кермом, протаранив відбійник і вилетів просто лоб в лоб іншій фурі. Також по темі: Пекельне місиво з залізних монстрів - масштабна ДТП під Дніпром

Кермувальник багатотонки на зустрічній встиг вивернути кермо, але йому не вдалося уникнути зіткнення.

Одна із фур розпалася на деталі.

А на асфальт полилося пальне.

Чи вдалося бодай комусь вижити після зіткнення двох гігантів?