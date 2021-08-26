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Video: Зігрівав холодне тіло коханої власним тілом на сімейному ложі – вбивство у Вінниці

Жив з трупом в одній кімнаті та навіть спав з холодним тілом в одному ліжку. У Вінниці чоловіка підозрюють у страшному злочині.[read_more_news] Він, начебто, забив свою кохану до смерті. А потім вклав бездиханний труп на сімейне ложе і продовжив спокійно жити, ніби нічого не сталося. Як же випливла на поверхню ця моторошна таємниця? За що нелюд позбавив життя жінку, яка була йому чи не найбільшою розрадою?

Зігрівав холодне тіло коханої власним тілом на сімейному ложі – вбивство у Вінниці
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Жив з трупом в одній кімнаті та навіть спав з холодним тілом в одному ліжку.

У Вінниці чоловіка підозрюють у страшному злочині. Також по темі: Безжально рвав кохану прямо в ліжку - жорстока правда кривавого кохання у Гостомелі

Він, начебто, забив свою кохану до смерті.

А потім вклав бездиханний труп на сімейне ложе і продовжив спокійно жити, ніби нічого не сталося.

Як же випливла на поверхню ця моторошна таємниця?

За що нелюд позбавив життя жінку, яка була йому чи не найбільшою розрадою?

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ICTV / Надзвичайні новини / Зігрівав холодне тіло коханої власним тілом на сімейному ложі – вбивство у Вінниці / 26.08.2021 19:57
26.08.2021 19:57

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