Зігрівав холодне тіло коханої власним тілом на сімейному ложі – вбивство у Вінниці

Жив з трупом в одній кімнаті та навіть спав з холодним тілом в одному ліжку.

У Вінниці чоловіка підозрюють у страшному злочині. Також по темі: Безжально рвав кохану прямо в ліжку - жорстока правда кривавого кохання у Гостомелі

Він, начебто, забив свою кохану до смерті.

А потім вклав бездиханний труп на сімейне ложе і продовжив спокійно жити, ніби нічого не сталося.

Як же випливла на поверхню ця моторошна таємниця?

За що нелюд позбавив життя жінку, яка була йому чи не найбільшою розрадою?