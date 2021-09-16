Video: Живий полтергейст? У Києві сусідів у страху тримає непримітний дідусь

Вискакує із темних закутків, виламує двері, ночами лякає моторошними звуками – у Києві мешканці цілої багатоповерхівки живуть мов на голках. Думаєте їх мучить полтергейст? Якась потойбічна сила? А от і ні. [read_more_news] Тероризує сусідів 72-річний дідусь. Спочатку, кажуть, обмежувався лише під’їздом. А тепер розширив сферу діяльності уже й на двір – взявся зламувати чужі автівки. І навіть поліція не може знайти на пенсіонера управу.