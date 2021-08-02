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Video: Жителі шахтарського міста на Запоріжжі прокинулись в Середньовіччі – в чому причина

Набирають воду з калюжі. І, як манни небесної, ждуть дощ. Жителі шахтарського міста Дніпрорудного на Запоріжжі наче прокинулись в епосі середньовіччя! Людям без попередження вимкнули воду.  [read_more_news] Бідолашні у відчаї - не можуть елементарно сходити в туалет, помити посуд чи душ прийняти. І таке жахіття – регулярно. Усе через старі труби, які лопаються кілька разів на рік. Лише погляньте, що таке справжня комунальна катастрофа.

Жителі шахтарського міста на Запоріжжі прокинулись в Середньовіччі – в чому причина
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Набирають воду з калюжі.

І, як манни небесної, ждуть дощ.

Жителі шахтарського міста Дніпрорудного на Запоріжжі наче прокинулись в епосі середньовіччя!

Людям без попередження вимкнули воду.   Також по темі: Гейзер на Деміївській - гігантський потік води з-під землі злякав киян

Бідолашні у відчаї – не можуть елементарно сходити в туалет, помити посуд чи душ прийняти.

І таке жахіття – регулярно.

Усе через старі труби, які лопаються кілька разів на рік.

Лише погляньте, що таке справжня комунальна катастрофа.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жителі шахтарського міста на Запоріжжі прокинулись в Середньовіччі – в чому причина / 02.08.2021 20:15
02.08.2021 20:15

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