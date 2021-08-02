Video: Жителі шахтарського міста на Запоріжжі прокинулись в Середньовіччі – в чому причина

Набирають воду з калюжі. І, як манни небесної, ждуть дощ. Жителі шахтарського міста Дніпрорудного на Запоріжжі наче прокинулись в епосі середньовіччя! Людям без попередження вимкнули воду. [read_more_news] Бідолашні у відчаї - не можуть елементарно сходити в туалет, помити посуд чи душ прийняти. І таке жахіття – регулярно. Усе через старі труби, які лопаються кілька разів на рік. Лише погляньте, що таке справжня комунальна катастрофа.