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Video: Жорстокий напад на бджоляра – чи вдалось киянину виповзти з лап смерті

З ніг до голови у крові, побитий та порізаний повз через поля, через чагарі. На Київщині 67-річний чоловік з останніх сил рятувався від негідників, котрі намагалися його прикінчити.[read_more_news] На киянина напали посеред поля, коли він приїхав перевірити свою пасіку, біля дачних будинків. Двоє неадекватів гамселили жертву по голові руками, ногами та камінням, добивали ножем у спину. Під час екзекуції реготали та розповідали нещасному, як закопуватимуть його тіло. Здавалося б, урятуватися у пенсіонера не було жодних шансів. Справжній трилер у реальності.

Жорстокий напад на бджоляра – чи вдалось киянину виповзти з лап смерті
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З ніг до голови у крові, побитий та порізаний повз через поля, через чагарі.

На Київщині 67-річний чоловік з останніх сил рятувався від негідників, котрі намагалися його прикінчити. Також по темі: Дикунський напад на дитину Великої Вітчизняної війни у Запоріжжі

На киянина напали посеред поля, коли він приїхав перевірити свою пасіку, біля дачних будинків.

Двоє неадекватів гамселили жертву по голові руками, ногами та камінням, добивали ножем у спину.

Під час екзекуції реготали та розповідали нещасному, як закопуватимуть його тіло.

Здавалося б, урятуватися у пенсіонера не було жодних шансів.

Справжній трилер у реальності.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жорстокий напад на бджоляра – чи вдалось киянину виповзти з лап смерті / 18.08.2021 19:54
18.08.2021 19:54

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