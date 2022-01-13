Жорстоке вбивство молодої мами на Черкащині – за годину до смерті її зафільмували Надзвичайні новини

У селі на Черкащині 24-річну жінку покремсали ножем на порозі її ж будинку.

Рятувати бідолашну було нікому.

У хаті в цей час було лише двоє маленьких дітей.

І вони, уявіть собі, могли бачити цю моторошну картину.

Стікаючи кров’ю, поранена зуміла добігти до своєї родички і навіть встигла назвати ім’я свого нападника. Також по темі: Дружина зарізала коханого в день його народження - криваве святкування на Черкащині

Хто цей душогуб, якому жінка відчинила двері пізно ввечері?

Подробиці історії жахають.

Це просто неймовірно, але знімальна група Надзвичайних новин спілкувалася із жінкою за декілька годин до її смерті.