Жорсткий напад на дітей у ліжку посеред ночі – хто хотів звести зі світу малечу

Одна ніч стала для цілої родини справжнім пеклом.

У це важко навіть повірити, коли чуєш, що якийсь навіжений незнайомець пробрався до будинку й почав різати гострим лезом дітей, які спокійно спали у своєму ліжку.

До хати покидьок прийшов підготовлений, із собою прихопив гостре лезо, без рукоятки, він двічі встромив ніж 7-річному хлопчику у груди, а потім кинувся дубасити його старшу сестру. Також по темі: Недопалок убив родину - пожежа у Запоріжжі

На дитячі крики прибіг батько.

Це жах, що коїлося в тій хаті.

Але що це за божевільний?

І чому він заліз посеред ночі кремсати малих?

Чи можливо взагалі хотів звести з світу цілу родину? Моторошна історія.