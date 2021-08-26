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Video: Жорсткий напад на дітей у ліжку посеред ночі – хто хотів звести зі світу малечу

Одна ніч стала для цілої родини справжнім пеклом. У це важко навіть повірити, коли чуєш, що якийсь навіжений незнайомець пробрався до будинку й почав різати гострим лезом дітей, які спокійно спали у своєму ліжку. До хати покидьок прийшов підготовлений, із собою прихопив гостре лезо, без рукоятки, він двічі встромив ніж 7-річному хлопчику у груди, а потім кинувся дубасити його старшу сестру. [read_more_news] На дитячі крики прибіг батько. Це жах, що коїлося в тій хаті. Але що це за божевільний? І чому він заліз посеред ночі кремсати малих? Чи можливо взагалі хотів звести з світу цілу родину? Моторошна історія.

Жорсткий напад на дітей у ліжку посеред ночі – хто хотів звести зі світу малечу
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Одна ніч стала для цілої родини справжнім пеклом.

У це важко навіть повірити, коли чуєш, що якийсь навіжений незнайомець пробрався до будинку й почав різати гострим лезом дітей, які спокійно спали у своєму ліжку.

До хати покидьок прийшов підготовлений, із собою прихопив гостре лезо, без рукоятки, він двічі встромив ніж 7-річному хлопчику у груди, а потім кинувся дубасити його старшу сестру. Також по темі: Недопалок убив родину - пожежа у Запоріжжі

На дитячі крики прибіг батько.

Це жах, що коїлося в тій хаті.

Але що це за божевільний?

І чому він заліз посеред ночі кремсати малих?

Чи можливо взагалі хотів звести з світу цілу родину? Моторошна історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жорсткий напад на дітей у ліжку посеред ночі – хто хотів звести зі світу малечу / 26.08.2021 19:50
26.08.2021 19:50

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