seach
ICTV - Разом краще

Video: Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі – фільм жахів у Києві

Дикий фільм жахів у реальності – ошелешені люди півтори години змушені були спостерігати, як літня жінка висить на висоті у кількадесят метрів, не в силах нічим зарадити. Страхіття сталося посеред дня у Києві. Пенсіонерка наштрикнулася на величезний металевий гак і застрягла просто на балконі своїх сусідів. Аби дістати її звідти, рятувальникам довелося пиляти металеву конструкцію. На жаль, медикам 79-річну жінку на землі передали вже мертвою. [read_more_news] Як опинилася вона у смертельній пастці? Чи був хоч найменший шанс врятувати нещасну? Жахливі кадри зафільмували очевидці трагедії.

Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі – фільм жахів у Києві
0 Коментувати

Дикий фільм жахів у реальності – ошелешені люди півтори години змушені були спостерігати, як літня жінка висить на висоті у кількадесят метрів, не в силах нічим зарадити.

Страхіття сталося посеред дня у Києві.

Пенсіонерка наштрикнулася на величезний металевий гак і застрягла просто на балконі своїх сусідів.

Аби дістати її звідти, рятувальникам довелося пиляти металеву конструкцію.

На жаль, медикам 79-річну жінку на землі передали вже мертвою.  Також по темі: Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

Як опинилася вона у смертельній пастці?

Чи був хоч найменший шанс врятувати нещасну?

Жахливі кадри зафільмували очевидці трагедії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі – фільм жахів у Києві / 09.11.2021 19:48
09.11.2021 19:48

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь