Жінка випала з вікна 8 поверху і повисла на сусідському балконі – фільм жахів у Києві

Дикий фільм жахів у реальності – ошелешені люди півтори години змушені були спостерігати, як літня жінка висить на висоті у кількадесят метрів, не в силах нічим зарадити.

Страхіття сталося посеред дня у Києві.

Пенсіонерка наштрикнулася на величезний металевий гак і застрягла просто на балконі своїх сусідів.

Аби дістати її звідти, рятувальникам довелося пиляти металеву конструкцію.

На жаль, медикам 79-річну жінку на землі передали вже мертвою. Також по темі: Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

Як опинилася вона у смертельній пастці?

Чи був хоч найменший шанс врятувати нещасну?

Жахливі кадри зафільмували очевидці трагедії.