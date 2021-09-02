Жінка розпускала руки до 20-річної студентки прямо у ТЦ – все закінчилось кров’ю

Конфлікт, який може перевернути все життя та плани на майбутню кар’єру з ніг на голову.

У столичному торгово-розважальному центрі на 20-річну студентку накинулася незнайома жінка. Також по темі: 12-річна школярка повалила 16-річну студентку - бої без правил у рівненській школі

І все закінчилося далеко не взаємними образами.

А дівчині розбили лоб і проштрикнули долоню її ж парасолею!

Постраждала відвідала судмедексперта та сподівається, що її кривдницю знайдуть і покарають.