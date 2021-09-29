seach
ICTV - Разом краще

Video: Жінка-Рембо тримає у страху жителів Житомирщини

Тримати у страху ціле село виявляється, можуть не лише агресивні чоловіки, а й представниці прекрасної статі! На Житомирщині жіночка влаштовує односельцям "веселе" життя! То шкоду по господарству зробить... То сіно підпалить. То облає чи закидає камінням![read_more_news] А остання її витівка геть ні в які ворота не лізе! Без п‘яти хвилин пенсіонерка напала на сусіда з лопатою і посікла бідолашного так, що він аж до реанімації потрапив! У всіх одразу виникає питання: за що? А відповідь не вкладається в голові! Бо на агресивну селянку зовсім немає управи - це ж просто якась божевільня!

Жінка-Рембо тримає у страху жителів Житомирщини
0 Коментувати

Тримати у страху ціле село виявляється, можуть не лише агресивні чоловіки, а й представниці прекрасної статі!

На Житомирщині жіночка влаштовує односельцям “веселе” життя!

То шкоду по господарству зробить…

То сіно підпалить.

То облає чи закидає камінням! Також по темі: Кримінальник Пуфа тримає у страху жителів Одещини

А остання її витівка геть ні в які ворота не лізе!

Без п‘яти хвилин пенсіонерка напала на сусіда з лопатою і посікла бідолашного так, що він аж до реанімації потрапив!

У всіх одразу виникає питання: за що?

А відповідь не вкладається в голові!

Бо на агресивну селянку зовсім немає управи – це ж просто якась божевільня!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Жінка-Рембо тримає у страху жителів Житомирщини / 29.09.2021 20:18
29.09.2021 20:18

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь