Жінка-Рембо тримає у страху жителів Житомирщини

Тримати у страху ціле село виявляється, можуть не лише агресивні чоловіки, а й представниці прекрасної статі!

На Житомирщині жіночка влаштовує односельцям “веселе” життя!

То шкоду по господарству зробить…

То сіно підпалить.

То облає чи закидає камінням! Також по темі: Кримінальник Пуфа тримає у страху жителів Одещини

А остання її витівка геть ні в які ворота не лізе!

Без п‘яти хвилин пенсіонерка напала на сусіда з лопатою і посікла бідолашного так, що він аж до реанімації потрапив!

У всіх одразу виникає питання: за що?

А відповідь не вкладається в голові!

Бо на агресивну селянку зовсім немає управи – це ж просто якась божевільня!