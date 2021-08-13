Жахлива загибель під прицілом об’єктиву – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Шалена швидкість, зневага до правил і банальна неуважність на дорозі – за усе це знову і знову власними життями розплачуються ні в чому не винні люди.

Переплутала педалі, заснув за кермом, не подивився у дзеркало заднього виду – так виправдовуються винуватці смертельних аварій. Також по темі: Що продають у наркотичному супермаркеті? ТОП новин про наркотики в Україні від Надзвичайних новин

Жахлива загибель під прицілом об’єктиву сталася на Дніпропетровщині – момент зіткнення автомобіля з велосипедистом потрапив на відео.

Вершника двоколісного від удару підкинуло на кілька метрів і жбурнуло просто на сусіднє авто.

Волосся дибки від цих моторошних кадрів.