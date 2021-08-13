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Video: Жахлива загибель під прицілом об’єктиву – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Шалена швидкість, зневага до правил і банальна неуважність на дорозі – за усе це знову і знову власними життями розплачуються ні в чому не винні люди. Переплутала педалі, заснув за кермом, не подивився у дзеркало заднього виду – так виправдовуються винуватці смертельних аварій. [read_more_news] Жахлива загибель під прицілом об’єктиву сталася на Дніпропетровщині – момент зіткнення автомобіля з велосипедистом потрапив на відео. Вершника двоколісного від удару підкинуло на кілька метрів і жбурнуло просто на сусіднє авто. Волосся дибки від цих моторошних кадрів.

Жахлива загибель під прицілом об’єктиву – ТОП ДТП від Надзвичайних новин
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Шалена швидкість, зневага до правил і банальна неуважність на дорозі – за усе це знову і знову власними життями розплачуються ні в чому не винні люди.

Переплутала педалі, заснув за кермом, не подивився у дзеркало заднього виду – так виправдовуються винуватці смертельних аварій. Також по темі: Що продають у наркотичному супермаркеті? ТОП новин про наркотики в Україні від Надзвичайних новин

Жахлива загибель під прицілом об’єктиву сталася на Дніпропетровщині – момент зіткнення автомобіля з велосипедистом потрапив на відео.

Вершника двоколісного від удару підкинуло на кілька метрів і жбурнуло просто на сусіднє авто.

Волосся дибки від цих моторошних кадрів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Жахлива загибель під прицілом об’єктиву – ТОП ДТП від Надзвичайних новин / 13.08.2021 19:59
13.08.2021 19:59

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