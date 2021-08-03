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Video: Зграя собак спробувала людську кров – в Запоріжжі пси загризли жінку

Неймовірна трагедія в Запоріжжі. Там зграя собак загризла жінку. Пси перекусили їй артерію. Вона втратила стільки крові, що медики були просто безсилі чимось їй допомогти. Бідолашна не встигла добігти до свого будинку аби сховатись лише кілька метрів.

Зграя собак спробувала людську кров – в Запоріжжі пси загризли жінку
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Неймовірна трагедія в Запоріжжі.

Там зграя собак загризла жінку.

Пси перекусили їй артерію.

Вона втратила стільки крові, що медики були просто безсилі чимось їй допомогти.

Бідолашна не встигла добігти до свого будинку аби сховатись лише кілька метрів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зграя собак спробувала людську кров – в Запоріжжі пси загризли жінку / 03.08.2021 19:46
03.08.2021 19:46

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