Зграйка дітей-дикунів накинулась з кулаками на чоловіка у Херсоні

Цих нелюдів важко назвати дітьми.

Хіба що чудовиськами.

У Херсоні зграя підлітків, в яких явно вселився біс, накинулися на 61-річного чоловіка.

Збили з ніг, били по голові, наче звірі та ще й на очах численних свідків. Також по темі: Посипали закривавлені сідниці сіллю - підлітки вбили приятеля на Житомирщині

Бідолашний пенсіонер аж свідомість втратив, а лікарі діагностували в нього страшні травми і гематоми – чоловік може зір втратити.

А що ж ті малолітні небезпечні дикуни?

За що розправились з пенсіонером?

Ви не здивуєтесь – жодного навіть не затримали і вони продовжують гуляти серед нас!

Хтозна, на кому відпрацюють свої нещадні удари будь-якої миті.