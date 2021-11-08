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Video: Зграйка дітей-дикунів накинулась з кулаками на чоловіка у Херсоні

Цих нелюдів важко назвати дітьми. Хіба що чудовиськами. У Херсоні зграя підлітків, в яких явно вселився біс, накинулися на 61-річного чоловіка. Збили з ніг, били по голові, наче звірі та ще й на очах численних свідків. [read_more_news] Бідолашний пенсіонер аж свідомість втратив, а лікарі діагностували в нього страшні травми і гематоми - чоловік може зір втратити. А що ж ті малолітні небезпечні дикуни? За що розправились з пенсіонером? Ви не здивуєтесь - жодного навіть не затримали і вони продовжують гуляти серед нас! Хтозна, на кому відпрацюють свої нещадні удари будь-якої миті.

Зграйка дітей-дикунів накинулась з кулаками на чоловіка у Херсоні
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Цих нелюдів важко назвати дітьми.

Хіба що чудовиськами.

У Херсоні зграя підлітків, в яких явно вселився біс, накинулися на 61-річного чоловіка.

Збили з ніг, били по голові, наче звірі та ще й на очах численних свідків. Також по темі: Посипали закривавлені сідниці сіллю - підлітки вбили приятеля на Житомирщині

Бідолашний пенсіонер аж свідомість втратив, а лікарі діагностували в нього страшні травми і гематоми – чоловік може зір втратити.

А що ж ті малолітні небезпечні дикуни?

За що розправились з пенсіонером?

Ви не здивуєтесь – жодного навіть не затримали і вони продовжують гуляти серед нас!

Хтозна, на кому відпрацюють свої нещадні удари будь-якої миті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зграйка дітей-дикунів накинулась з кулаками на чоловіка у Херсоні / 08.11.2021 20:20
08.11.2021 20:20

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