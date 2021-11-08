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Video: Зерновоз зім’яв опонента на дорозі як бляшанку – пекельна ДТП на Черкащині

Цю аварію інакше, як пекельною, не назвеш. Одразу троє людей загинули неподалік Ситників, на Черкащині. У потужному лобовому зіткненні зійшлися зерновоз та легковик. Жигулі вискочили на зустрічну смугу - просто під колеса фури. Водій вантажівки розгубився, втратив рівновагу і буквально розчавив легковик, перетворивши його у брухт.[read_more_news] Після чого фура летить з обриву і займається. В цій ДТП не вижив ніхто - в обох водіїв та пасажира ВАЗу не лишилось жодного шансу. Хто ж винен у кривавій м’ясорубці? Що ж сталося на дорозі насправді? Кадри, від яких холоне кров.

Зерновоз зім’яв опонента на дорозі як бляшанку – пекельна ДТП на Черкащині
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Цю аварію інакше, як пекельною, не назвеш.

Одразу троє людей загинули неподалік Ситників, на Черкащині.

У потужному лобовому зіткненні зійшлися зерновоз та легковик.

Жигулі вискочили на зустрічну смугу – просто під колеса фури.

Водій вантажівки розгубився, втратив рівновагу і буквально розчавив легковик, перетворивши його у брухт. Також по темі: Жителі Умані залишились без газу - чому на Черкащині людей не квапляться витягати із біди

Після чого фура летить з обриву і займається.

В цій ДТП не вижив ніхто – в обох водіїв та пасажира ВАЗу не лишилось жодного шансу.

Хто ж винен у кривавій м’ясорубці?

Що ж сталося на дорозі насправді?

Кадри, від яких холоне кров.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зерновоз зім’яв опонента на дорозі як бляшанку – пекельна ДТП на Черкащині / 08.11.2021 19:39
08.11.2021 19:39

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