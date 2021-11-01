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Video: Збив 10-річного хлопчика під час шалених перегонів – на Одещині судять 37-річного водія елітного авто

Перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу. І як результат відправив на той світ безневинну дитину. Моторошна смертельна аварія сталася на Одещині. 37-річний водій влаштував справжні перегони у селі Струмок. Люди бачили, як з-пів години елітні автомобілі Додж та мустанг змагалися, чий двигун міцніший. І це тривало, доки не трапилась трагедія.  [read_more_news] Водій зізнався, що за кермом був саме він, а от про швидкість, перегони – мовчить. Дивним чином у момент аварії камери, що розташовані в селі, начебто перестали працювати. А адвокат підозрюваного взагалі натякає на те, що правила дорожнього руху порушив 10-річний хлопчик, бо був з велосипедом! Що ж сказав суд? Будете здивовані. Це той випадок, коли навіть суддя відмовляється обирати міру запобіжного заходу, бо вона – занадто м’яка. Але чому прокуратура наполягає, що цього достатньо? Де правда у цій справі? І чи відповість винний у смерті дитини?

Збив 10-річного хлопчика під час шалених перегонів – на Одещині судять 37-річного водія елітного авто
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Перевищив швидкість, виїхав на зустрічну смугу.

І як результат відправив на той світ безневинну дитину.

Моторошна смертельна аварія сталася на Одещині.

37-річний водій влаштував справжні перегони у селі Струмок.

Люди бачили, як з-пів години елітні автомобілі Додж та мустанг змагалися, чий двигун міцніший.

І це тривало, доки не трапилась трагедія.   Також по темі: Дітей переїхав багатодітний батько - у Харкові судять 33-річного водія вантажівки за смертельну ДТП

Водій зізнався, що за кермом був саме він, а от про швидкість, перегони – мовчить.

Дивним чином у момент аварії камери, що розташовані в селі, начебто перестали працювати.

А адвокат підозрюваного взагалі натякає на те, що правила дорожнього руху порушив 10-річний хлопчик, бо був з велосипедом!

Що ж сказав суд? Будете здивовані.

Це той випадок, коли навіть суддя відмовляється обирати міру запобіжного заходу, бо вона – занадто м’яка.

Але чому прокуратура наполягає, що цього достатньо?

Де правда у цій справі?

І чи відповість винний у смерті дитини?

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ICTV / Надзвичайні новини / Збив 10-річного хлопчика під час шалених перегонів – на Одещині судять 37-річного водія елітного авто / 01.11.2021 20:10
01.11.2021 20:10

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