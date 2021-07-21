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Video: Збуджений АТОвець намагався стрибнути з 60-метрової мобільної вишки на Черкащині

Нереальний переполох на Христинівщині. Тут випадкові перехожі посеред білого дня на височезній мобільній вишці помітили людину. Чоловік сидів на драбині під майже 40-градусним сонцем. [read_more_news] Перелякані очевидці викликали правоохоронців та рятувальників. Кілька годин переговорів - і все марно. Чи вдалося врятувати самогубцю та ким виявився відчайдуха? Ми побували на місці події.

Збуджений АТОвець намагався стрибнути з 60-метрової мобільної вишки на Черкащині
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Нереальний переполох на Христинівщині.

Тут випадкові перехожі посеред білого дня на височезній мобільній вишці помітили людину.

Чоловік сидів на драбині під майже 40-градусним сонцем. Також по темі: Після дзвінка молодої вагітної екс-коханки 36-річний ветеран АТО підірвався на гранаті

Перелякані очевидці викликали правоохоронців та рятувальників.

Кілька годин переговорів – і все марно.

Чи вдалося врятувати самогубцю та ким виявився відчайдуха?

Ми побували на місці події.

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ICTV / Надзвичайні новини / Збуджений АТОвець намагався стрибнути з 60-метрової мобільної вишки на Черкащині / 21.07.2021 19:53
21.07.2021 19:53

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