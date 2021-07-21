Збуджений АТОвець намагався стрибнути з 60-метрової мобільної вишки на Черкащині

Нереальний переполох на Христинівщині.

Тут випадкові перехожі посеред білого дня на височезній мобільній вишці помітили людину.

Чоловік сидів на драбині під майже 40-градусним сонцем. Також по темі: Після дзвінка молодої вагітної екс-коханки 36-річний ветеран АТО підірвався на гранаті

Перелякані очевидці викликали правоохоронців та рятувальників.

Кілька годин переговорів – і все марно.

Чи вдалося врятувати самогубцю та ким виявився відчайдуха?

Ми побували на місці події.