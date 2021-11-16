Video: Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві
Зазирнути в дуло пістолета, буквально в очі власній смерті - довелося літній жительці Бердичева!
Жінка стала жертвою розбійного нападу.
Зловмисник не лише погрожував їй зброєю, але й катував електрошокером!
І все - через гроші. [read_more_news]
Історія - просто приголомшує!
Бо гроші у своєї жертви вимагав той, хто мав сам їй заплатити!
Адже заборгував за оренду квартири!
Уявляєте, до чого дожилися?
А коли дізнаєшся, хто він такий - той нахабний розбійник з пістолетом, так взагалі світ навколо перевертається!
Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві