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Video: Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві

Зазирнути в дуло пістолета, буквально в очі власній смерті - довелося літній жительці Бердичева! Жінка стала жертвою розбійного нападу. Зловмисник не лише погрожував їй зброєю, але й катував електрошокером! І все - через гроші. [read_more_news] Історія - просто приголомшує! Бо гроші у своєї жертви вимагав той, хто мав сам їй заплатити! Адже заборгував за оренду квартири! Уявляєте, до чого дожилися? А коли дізнаєшся, хто він такий - той нахабний розбійник з пістолетом, так взагалі світ навколо перевертається!

Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві
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Зазирнути в дуло пістолета, буквально в очі власній смерті – довелося літній жительці Бердичева!

Жінка стала жертвою розбійного нападу.

Зловмисник не лише погрожував їй зброєю, але й катував електрошокером!

І все – через гроші. Також по темі: Квартирант-вбивця влаштував криваве застілля у рівненській квартирі

Історія – просто приголомшує!

Бо гроші у своєї жертви вимагав той, хто мав сам їй заплатити!

Адже заборгував за оренду квартири!

Уявляєте, до чого дожилися?

А коли дізнаєшся, хто він такий – той нахабний розбійник з пістолетом, так взагалі світ навколо перевертається!

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ICTV / Надзвичайні новини / Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві / 16.11.2021 19:19
16.11.2021 19:19

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