Зазирнула в дуло пістолета, як в очі власної смерті – квартирант познущався з власниці квартири у Бердичеві

Зазирнути в дуло пістолета, буквально в очі власній смерті – довелося літній жительці Бердичева!

Жінка стала жертвою розбійного нападу.

Зловмисник не лише погрожував їй зброєю, але й катував електрошокером!

І все – через гроші. Також по темі: Квартирант-вбивця влаштував криваве застілля у рівненській квартирі

Історія – просто приголомшує!

Бо гроші у своєї жертви вимагав той, хто мав сам їй заплатити!

Адже заборгував за оренду квартири!

Уявляєте, до чого дожилися?

А коли дізнаєшся, хто він такий – той нахабний розбійник з пістолетом, так взагалі світ навколо перевертається!