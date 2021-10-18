Завітали в гості до матері-одиначки і зґвалтували її? Брудний інцидент з копом на Полтавщині

Троє підлітків заманили 6-річного хлопчика у закинуту будівлю і там зґвалтували
На Прикарпатті судять двох атовців, яких звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки
На Київщині молодик звернувся до поліції із заявою, що його зґвалтували двоє незнайомців
На Рівненщині несподіваний поворот отримала справа з жорстоким зґвалтуванням дівчини-сироти
На Хмельниччині троє чоловіків згвалтували хлопця з інвалідністю
Дорослі чоловіки заманили 16-тирічну дівчину та змушували виконувати свої збочені фантазії
У Миколаєві двоє молодиків зґвалтували 12-річну дівчину
Приголомшливе зізнання АТОвця-ґвалтівника – чому не зміг зарадити знущанням над бідолашною дівчиною