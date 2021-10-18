Завітали в гості до матері-одиначки і зґвалтували її? Брудний інцидент з копом на Полтавщині

Жахливий і брудний інцидент на Полтавщині.

Ввечері двоє чоловіків завітали в гості до багатодітної матері-одиначки і, це просто шок, зґвалтували її.

Принаймні, жінка так каже.

До того ж вона запевняє, що була знову вагітна. Також по темі: 24-річний "жеребець" зґвалтував 50-річну сусідку та мріяв влаштувати справжню оргію

Мало того, жертва назвала імена своїх кривдників.

Вказала на колишнього міліціонера і діючого місцевого поліцейського.

Останній саме на лікарняному був.

Невже так захворів, що геть знесло дах?

Навіщо, замість того, аби захищати людей, правоохоронці познущалися із беззахисної жінки?

Що кажуть ймовірні збоченці?

Чому їх досі не затримали?

Невже правда на їхньому боці?

Неможливо повірити.