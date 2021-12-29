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Video: Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті

Трагедія на Прикарпатті. Згоріло відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Косівській районній лікарні. Пожежа виникла миттєво. Сильний вогонь за лічені хвилини знищив приміщення, медичне обладнання і забрав життя одразу трьох людей! Ще троє медичних працівників отримали важкі опіки. [read_more_news] За їх життя нині борються в обласній лікарні. Через що виникла пожежа в реанімації? Невже всьому виною заупокійна свічка? - наша Світлана Маланюк дізнавалась подробиці.

Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
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Трагедія на Прикарпатті.

Згоріло відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Косівській районній лікарні.

Пожежа виникла миттєво.

Сильний вогонь за лічені хвилини знищив приміщення, медичне обладнання і забрав життя одразу трьох людей!

Ще троє медичних працівників отримали важкі опіки.  Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

За їх життя нині борються в обласній лікарні.

Через що виникла пожежа в реанімації?

Невже всьому виною заупокійна свічка? – наша Світлана Маланюк дізнавалась подробиці.

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ICTV / Надзвичайні новини / Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті / 29.12.2021 19:19
29.12.2021 19:19

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