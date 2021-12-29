Заупокійна свічка стала причиною смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті

Трагедія на Прикарпатті.

Згоріло відділення анестезіології та інтенсивної терапії в Косівській районній лікарні.

Пожежа виникла миттєво.

Сильний вогонь за лічені хвилини знищив приміщення, медичне обладнання і забрав життя одразу трьох людей!

Ще троє медичних працівників отримали важкі опіки. Також по темі: Масштабна пожежа у Дніпрі - вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

За їх життя нині борються в обласній лікарні.

Через що виникла пожежа в реанімації?

Невже всьому виною заупокійна свічка? – наша Світлана Маланюк дізнавалась подробиці.