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Video: Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

Жах на Хмельниччині. Психічно хворий син зарізав батька і матір. Чоловік просто покремсав найрідніших людей. Від побаченого ставало зле навіть поліцейським. [read_more_news] Односельці кажуть, у чоловіка вже як тиждень було загострення хвороби і батьки возили його до медиків. Поки вирішувалося питання з ПРЛ-тестуванням і направленням до психіатричної лікарні, сталося непоправне. Сьогодні у вбивці день народження. Саме в цей день йому обиратимуть запобіжний захід, а в селі ховатимуть його батьків.

Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці
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Жах на Хмельниччині.

Психічно хворий син зарізав батька і матір.

Чоловік просто покремсав найрідніших людей.

Від побаченого ставало зле навіть поліцейським. Також по темі: Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків

Односельці кажуть, у чоловіка вже як тиждень було загострення хвороби і батьки возили його до медиків.

Поки вирішувалося питання з ПРЛ-тестуванням і направленням до психіатричної лікарні, сталося непоправне.

Сьогодні у вбивці день народження.

Саме в цей день йому обиратимуть запобіжний захід, а в селі ховатимуть його батьків.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці / 11.08.2021 19:45
11.08.2021 19:45

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