Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

Жах на Хмельниччині.

Психічно хворий син зарізав батька і матір.

Чоловік просто покремсав найрідніших людей.

Від побаченого ставало зле навіть поліцейським. Також по темі: Син під час розбірок на дискотеці підстрелив власних батьків

Односельці кажуть, у чоловіка вже як тиждень було загострення хвороби і батьки возили його до медиків.

Поки вирішувалося питання з ПРЛ-тестуванням і направленням до психіатричної лікарні, сталося непоправне.

Сьогодні у вбивці день народження.

Саме в цей день йому обиратимуть запобіжний захід, а в селі ховатимуть його батьків.