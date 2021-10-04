Зарізав коханця і забрав свою доньку – страшна помста колишній дружині у Маріуполі

Страшна помста колишнього.

В Маріуполі озброєний чоловік прийшов до квартири своєї колишньої дружини, зарізав її коханця і забрав свою дочку.

Фактично взяв її у заручниці! Також по темі: Терористи захопили в заручники вірян та ізраїльського посла - як проходили антитерористичні навчання у Києві

Після цього забарикадувався у під’їзді зі зброєю, прикрившись від копів своєю власною дитиною!

Брати штурмом озброєного вбивцю через дівчинку було занадто небезпечно.

Тож копам допомагав сусід, який зіграв ключову роль у цій спецоперації!

Чим же все закінчилось – подробиці цієї неймовірної історії розповіли учасники та свідки подій.