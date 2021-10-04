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Video: Зарізав коханця і забрав свою доньку – страшна помста колишній дружині у Маріуполі

Страшна помста колишнього. В Маріуполі озброєний чоловік прийшов до квартири своєї колишньої дружини, зарізав її коханця і забрав свою дочку. Фактично взяв її у заручниці![read_more_news] Після цього забарикадувався у під’їзді зі зброєю, прикрившись від копів своєю власною дитиною! Брати штурмом озброєного вбивцю через дівчинку було занадто небезпечно. Тож копам допомагав сусід, який зіграв ключову роль у цій спецоперації! Чим же все закінчилось – подробиці цієї неймовірної історії розповіли учасники та свідки подій.

Зарізав коханця і забрав свою доньку – страшна помста колишній дружині у Маріуполі
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Страшна помста колишнього.

В Маріуполі озброєний чоловік прийшов до квартири своєї колишньої дружини, зарізав її коханця і забрав свою дочку.

Фактично взяв її у заручниці! Також по темі: Терористи захопили в заручники вірян та ізраїльського посла - як проходили антитерористичні навчання у Києві

Після цього забарикадувався у під’їзді зі зброєю, прикрившись від копів своєю власною дитиною!

Брати штурмом озброєного вбивцю через дівчинку було занадто небезпечно.

Тож копам допомагав сусід, який зіграв ключову роль у цій спецоперації!

Чим же все закінчилось – подробиці цієї неймовірної історії розповіли учасники та свідки подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зарізав коханця і забрав свою доньку – страшна помста колишній дружині у Маріуполі / 04.10.2021 19:44
04.10.2021 19:44

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