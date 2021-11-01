Зарізав коханку і спробував вчинити харакірі – любовна драма у Білгород-Дністровському

Чоловіків виставляти за двері важко!

А іноді – смертельно небезпечно.

На Одещині 43-річна жінка привела у свою квартиру на рік старшого кавалера.

Майже шість місяців вони жили душа в душу.

Аж тут останнім часом – неначе кішка пробігла між закоханими. Також по темі: Моторошне харакірі в магазині - чоловік наклав на себе руки прямо у торговельному залі

Чи, може, з’явився хтось третій?

Після численних сварок і скандалів господиня попросила співмешканця віддати ключі та йти собі геть.

Ви навіть не уявляєте, чим усе це для неї закінчилося!

Сусіди – в шоці від того, що сталося в їхньому під’їзді.