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Video: Зарізала коханого і з горя заплакала! Фатальні пристрасті на Рівненщині

Зарізала чоловіка і з горя заплакала! Це фатальні пристрасті на Рівненщині. Там у селі Оржів жінка під час сварки з чоловіком схопила кухонний ніж і з усієї люті встромила йому в груди. Поранення виявилося смертельним.[read_more_news] Людина стекла кров’ю буквально за кілька хвилин. Що ж стало причиною трагічного конфлікту і що тепер загрожує жінці, яка досі жодних проблем із законом не мала? Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

Зарізала коханого і з горя заплакала! Фатальні пристрасті на Рівненщині
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Зарізала чоловіка і з горя заплакала!

Це фатальні пристрасті на Рівненщині.

Там у селі Оржів жінка під час сварки з чоловіком схопила кухонний ніж і з усієї люті встромила йому в груди.

Поранення виявилося смертельним. Також по темі: Дружина зарізала коханого в день його народження - криваве святкування на Черкащині

Людина стекла кров’ю буквально за кілька хвилин.

Що ж стало причиною трагічного конфлікту і що тепер загрожує жінці, яка досі жодних проблем із законом не мала?

Про це далі в репортажі Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зарізала коханого і з горя заплакала! Фатальні пристрасті на Рівненщині / 19.11.2021 19:59
19.11.2021 19:59

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