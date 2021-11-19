Зарізала коханого і з горя заплакала! Фатальні пристрасті на Рівненщині

Зарізала чоловіка і з горя заплакала!

Це фатальні пристрасті на Рівненщині.

Там у селі Оржів жінка під час сварки з чоловіком схопила кухонний ніж і з усієї люті встромила йому в груди.

Поранення виявилося смертельним. Також по темі: Дружина зарізала коханого в день його народження - криваве святкування на Черкащині

Людина стекла кров’ю буквально за кілька хвилин.

Що ж стало причиною трагічного конфлікту і що тепер загрожує жінці, яка досі жодних проблем із законом не мала?

Про це далі в репортажі Павла Шамшина.