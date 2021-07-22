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Video: Запросив до себе додому незнайомку – красуня світу білого більше не побачила

Знайшли вбитою у закинутій криниці, але встановити ім’я загадкової жертви не можуть. Моторошна знахідка у Дніпрі. Душогуб запросив до себе додому незнайомку, а потім просто забив її до смерті. А тіло вкинув у закинутий колодязь на власному ж подвір’ї, присипав землею і кілька днів спокійно гуляв на волі.[read_more_news] Доки його моторошну таємницю не розкрили. Натомість матір очевидного убивці розповідає просто фантастичні речі, мовляв, труп на їхнє подвір'я підкинули, а син ніби взагалі втратив пам'ять, але зовсім не від алкоголю. Що ж там насправді сталося? Загадкова драма, від якої стає ніяково.

Запросив до себе додому незнайомку – красуня світу білого більше не побачила
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Знайшли вбитою у закинутій криниці, але встановити ім’я загадкової жертви не можуть.

Моторошна знахідка у Дніпрі. Душогуб запросив до себе додому незнайомку, а потім просто забив її до смерті.

А тіло вкинув у закинутий колодязь на власному ж подвір’ї, присипав землею і кілька днів спокійно гуляв на волі. Також по темі: Так і не встиг одружитись! Молодий спортсмен зігнав злість на незнайомцеві у Дрогобичі

Доки його моторошну таємницю не розкрили.

Натомість матір очевидного убивці розповідає просто фантастичні речі, мовляв, труп на їхнє подвір’я підкинули, а син ніби взагалі втратив пам’ять, але зовсім не від алкоголю.

Що ж там насправді сталося?

Загадкова драма, від якої стає ніяково.

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ICTV / Надзвичайні новини / Запросив до себе додому незнайомку – красуня світу білого більше не побачила / 22.07.2021 19:54
22.07.2021 19:54

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