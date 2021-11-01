Замовлені торти з кров’ю? Звичайний ранок у київському супермаркеті обернувся диким жахіттям

Замість солодощів – кривава різанина.

Звичайний ранок в одному зі столичних супермаркетів обернувся диким жахіттям.

Працівники почули якийсь шум, а коли прибігли – застали дику картину.

На асфальті сидів чоловік із порізаним обличчям, а геть, із ножем у руках, тікав охоронець. Також по темі: Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині

Поранений чоловік розповів, що доставив до магазину замовлені торти.

А вже за кілька хвилин його спробував убити озвірілий неадекват.

Він дивом врятувався, але зараз ризикує втратити око.

Та чи так усе було насправді?

Чому копи досі не затримали різника?

І яку версію озвучують роботодавці запального охоронця?