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Video: Замовлені торти з кров’ю? Звичайний ранок у київському супермаркеті обернувся диким жахіттям

Замість солодощів – кривава різанина. Звичайний ранок в одному зі столичних супермаркетів обернувся диким жахіттям. Працівники почули якийсь шум, а коли прибігли – застали дику картину. На асфальті сидів чоловік із порізаним обличчям, а геть, із ножем у руках, тікав охоронець.[read_more_news] Поранений чоловік розповів, що доставив до магазину замовлені торти. А вже за кілька хвилин його спробував убити озвірілий неадекват. Він дивом врятувався, але зараз ризикує втратити око. Та чи так усе було насправді? Чому копи досі не затримали різника? І яку версію озвучують роботодавці запального охоронця?

Замовлені торти з кров’ю? Звичайний ранок у київському супермаркеті обернувся диким жахіттям
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Замість солодощів – кривава різанина.

Звичайний ранок в одному зі столичних супермаркетів обернувся диким жахіттям.

Працівники почули якийсь шум, а коли прибігли – застали дику картину.

На асфальті сидів чоловік із порізаним обличчям, а геть, із ножем у руках, тікав охоронець. Також по темі: Чоловіка з перерізаним горлом знайшли у калюжі власної крові на Черкащині

Поранений чоловік розповів, що доставив до магазину замовлені торти.

А вже за кілька хвилин його спробував убити озвірілий неадекват.

Він дивом врятувався, але зараз ризикує втратити око.

Та чи так усе було насправді?

Чому копи досі не затримали різника?

І яку версію озвучують роботодавці запального охоронця?

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ICTV / Надзвичайні новини / Замовлені торти з кров’ю? Звичайний ранок у київському супермаркеті обернувся диким жахіттям / 01.11.2021 20:07
01.11.2021 20:07

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