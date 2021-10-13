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Video: Замість житла – бульбашка! Банк зібрав гроші з покупців за майбутні квартири і луснув

Думали, що купують квадратні метри - натомість фактично викинули гроші на смітник. Більш як півтори десятки інвесторів хотіли придбати у забудовника квартири під Києвом - уклали договори, заплатили обумовлені суми у банку. А через два тижні дізналися, що банк той луснув, наче мильна булька. Кошти забудовнику не надійшли, та й платникам їх не повернуть.[read_more_news] Отак і опинилися без омріяних помешкань та з пустими кишенями. Але чому обурені інвестори називають ошуканцями саме представників забудовника? Що чують у відповідь на ці звинувачення? Та яка нова шахрайська схема поставила у глухий кут навіть досвідчених юристів?

Замість житла – бульбашка! Банк зібрав гроші з покупців за майбутні квартири і луснув
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Думали, що купують квадратні метри – натомість фактично викинули гроші на смітник.

Більш як півтори десятки інвесторів хотіли придбати у забудовника квартири під Києвом – уклали договори, заплатили обумовлені суми у банку.

А через два тижні дізналися, що банк той луснув, наче мильна булька.

Кошти забудовнику не надійшли, та й платникам їх не повернуть. Також по темі: АТО: підписали перемир'я і домовилися припинити вогонь

Отак і опинилися без омріяних помешкань та з пустими кишенями.

Але чому обурені інвестори називають ошуканцями саме представників забудовника?

Що чують у відповідь на ці звинувачення?

Та яка нова шахрайська схема поставила у глухий кут навіть досвідчених юристів?

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ICTV / Надзвичайні новини / Замість житла – бульбашка! Банк зібрав гроші з покупців за майбутні квартири і луснув / 13.10.2021 20:19
13.10.2021 20:19

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