Замість житла – бульбашка! Банк зібрав гроші з покупців за майбутні квартири і луснув

Думали, що купують квадратні метри – натомість фактично викинули гроші на смітник.

Більш як півтори десятки інвесторів хотіли придбати у забудовника квартири під Києвом – уклали договори, заплатили обумовлені суми у банку.

А через два тижні дізналися, що банк той луснув, наче мильна булька.

Кошти забудовнику не надійшли, та й платникам їх не повернуть. Також по темі: АТО: підписали перемир'я і домовилися припинити вогонь

Отак і опинилися без омріяних помешкань та з пустими кишенями.

Але чому обурені інвестори називають ошуканцями саме представників забудовника?

Що чують у відповідь на ці звинувачення?

Та яка нова шахрайська схема поставила у глухий кут навіть досвідчених юристів?