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Video: Замість танцю води – червона машина у фонтані! Захований водограй у Києві знову потребує ремонту

Цей столичний фонтан справжній рекордсмен, бо простояв цілим і непошкодженим рівно одну ніч. Буквально учора мер феєрично відкрив відреставровану площу у Києві. Шикарний і сучасний публічний простір, зі світловим танцюючим фонтаном мав тішити місцевих і гостей столиці, але сьогодні зранку його розгромила вантажівка. [read_more_news] Водій машини, що доставляє воду, вирішив вочевидь скоротити шлях й виперся прямо на центр площі, важелезними колесами пробив у плитці величезну дірку й застряг у водограї. А на секундочку на ремонт площі разом із встановленням фонтану витратили шалені гроші, кілька десятків мільйонів і хто ж тепер цікаво буде це все знову приводити до ладу?

Замість танцю води – червона машина у фонтані! Захований водограй у Києві знову потребує ремонту
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Цей столичний фонтан справжній рекордсмен, бо простояв цілим і непошкодженим рівно одну ніч.

Буквально учора мер феєрично відкрив відреставровану площу у Києві.

Шикарний і сучасний публічний простір, зі світловим танцюючим фонтаном мав тішити місцевих і гостей столиці, але сьогодні зранку його розгромила вантажівка. Також по темі: Загибель 4-річного хлопчика у фонтані - дитину розірвало зсередини

Водій машини, що доставляє воду, вирішив вочевидь скоротити шлях й виперся прямо на центр площі, важелезними колесами пробив у плитці величезну дірку й застряг у водограї.

А на секундочку на ремонт площі разом із встановленням фонтану витратили шалені гроші, кілька десятків мільйонів і хто ж тепер цікаво буде це все знову приводити до ладу?

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ICTV / Надзвичайні новини / Замість танцю води – червона машина у фонтані! Захований водограй у Києві знову потребує ремонту / 02.09.2021 19:56
02.09.2021 19:56

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