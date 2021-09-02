Замість танцю води – червона машина у фонтані! Захований водограй у Києві знову потребує ремонту

Цей столичний фонтан справжній рекордсмен, бо простояв цілим і непошкодженим рівно одну ніч.

Буквально учора мер феєрично відкрив відреставровану площу у Києві.

Шикарний і сучасний публічний простір, зі світловим танцюючим фонтаном мав тішити місцевих і гостей столиці, але сьогодні зранку його розгромила вантажівка. Також по темі: Загибель 4-річного хлопчика у фонтані - дитину розірвало зсередини

Водій машини, що доставляє воду, вирішив вочевидь скоротити шлях й виперся прямо на центр площі, важелезними колесами пробив у плитці величезну дірку й застряг у водограї.

А на секундочку на ремонт площі разом із встановленням фонтану витратили шалені гроші, кілька десятків мільйонів і хто ж тепер цікаво буде це все знову приводити до ладу?