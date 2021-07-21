Замість чесно зароблених – порція свинцю? Бізнесмен розрахувався з робітниками пострілами у спину

Одному зламав прикладом рушниці ніс, іншому – прострелив бік, а третьому вдалося втекти!

Кривавою стріляниною закінчилися розбірки між підприємцем та робітниками у селі на Київщині.

За версією постраждалих вони отримали порцію дробу у свій бік через те, що просто хотіли отримати чесно зароблені гроші, а от у стрільця, як ви розумієте, зовсім інша історія.

То кому ж вірити?