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Video: Замах на вбивство міністра аграрної політики – кому насолив Роман Лещенко

Замовив убивство міністра аграрної політики України. У столиці затримали американця і українку, які заплати понад 20 тисяч доларів за життя урядовця. Це справжня новина блискавка. У шоці був і сам міністр Роман Лещенко, бо страшну звістку, що його життя висіло на волосині чиновник дізнався коли зійшов з літака після тривалого відрядження за кордоном.[read_more_news] Убити Лещенко хотів його колишній бізнес-партнер, бо той начебто украв у нього кругленьку суму грошей. Хто цей американець? І чим насправді йому так насолив міністр? Дивіться, ви будете вражені.

Замах на вбивство міністра аграрної політики – кому насолив Роман Лещенко
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Замовив убивство міністра аграрної політики України.

У столиці затримали американця і українку, які заплати понад 20 тисяч доларів за життя урядовця.

Це справжня новина блискавка.

У шоці був і сам міністр Роман Лещенко, бо страшну звістку, що його життя висіло на волосині чиновник дізнався коли зійшов з літака після тривалого відрядження за кордоном. Також по темі: Замах на Шефіра - нові подробиці нападу на першого помічника Президента

Убити Лещенко хотів його колишній бізнес-партнер, бо той начебто украв у нього кругленьку суму грошей.

Хто цей американець?

І чим насправді йому так насолив міністр?

Дивіться, ви будете вражені.

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ICTV / Надзвичайні новини / Замах на вбивство міністра аграрної політики – кому насолив Роман Лещенко / 19.11.2021 19:16
19.11.2021 19:16

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