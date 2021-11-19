Замах на вбивство міністра аграрної політики – кому насолив Роман Лещенко

Замовив убивство міністра аграрної політики України.

У столиці затримали американця і українку, які заплати понад 20 тисяч доларів за життя урядовця.

Це справжня новина блискавка.

У шоці був і сам міністр Роман Лещенко, бо страшну звістку, що його життя висіло на волосині чиновник дізнався коли зійшов з літака після тривалого відрядження за кордоном. Також по темі: Замах на Шефіра - нові подробиці нападу на першого помічника Президента

Убити Лещенко хотів його колишній бізнес-партнер, бо той начебто украв у нього кругленьку суму грошей.

Хто цей американець?

І чим насправді йому так насолив міністр?

Дивіться, ви будете вражені.