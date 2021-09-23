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Video: Замах на Шефіра – нові подробиці нападу на першого помічника Президента

На Київщині продовжується гучна спецоперація. Ліс прочісують Нацгвардійці, поліцейські, долучили вже навіть водолазів. На Київщині силовики вже добу беззупинну шукають сліди, що приведуть до кілера, який розстріляв автомобіль першого помічника президента - Сергія Шефіра. У МВС вже кажуть, які саме були кулі, що зрешетили Ауді. [read_more_news] Їх закупляли закордоном й спеціально переробляли. Правоохоронці нині намагаються з'ясувати коли та як ці боєприпаси потрапили на територію України, так буде значно легше вийти на виконавця або навіть самого замовника замаху на вбивство Шефіра. Допомогти розслідувати гучний злочин пообіцяли вже навіть у США. А у нас тим часом випливли й деякі дуже цікаві деталі про сам автомобіль Шефіра.

Замах на Шефіра – нові подробиці нападу на першого помічника Президента
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На Київщині продовжується гучна спецоперація.

Ліс прочісують Нацгвардійці, поліцейські, долучили вже навіть водолазів.

На Київщині силовики вже добу беззупинну шукають сліди, що приведуть до кілера, який розстріляв автомобіль першого помічника президента – Сергія Шефіра.

У МВС вже кажуть, які саме були кулі, що зрешетили Ауді. Також по темі: Права рука Президента Сергій Шефір потрапив під обстріл - версії слідства

Їх закупляли закордоном й спеціально переробляли.

Правоохоронці нині намагаються з’ясувати коли та як ці боєприпаси потрапили на територію України, так буде значно легше вийти на виконавця або навіть самого замовника замаху на вбивство Шефіра.

Допомогти розслідувати гучний злочин пообіцяли вже навіть у США.

А у нас тим часом випливли й деякі дуже цікаві деталі про сам автомобіль Шефіра.

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ICTV / Надзвичайні новини / Замах на Шефіра – нові подробиці нападу на першого помічника Президента / 23.09.2021 19:44
23.09.2021 19:44

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