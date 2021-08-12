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Video: Залишив кохану дружину з іншим – знайшов вже голою та мертвою. Вбивство на Львівщині

На Львівщині стався злочин, від якого кров холоне у жилах. Тільки уявіть: чоловік настільки довіряв своєму знайомому, що не побоявся залишити його на одинці з дружиною. Але живою кохану, він вже більше ніколи не побачив. [read_more_news] У це важко повірити, але нелюд спершу жорстоко вбив жінку, потім викинув її труп у водойму, а одяг бідолашної спалив, аби приховати своє звірство. Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення шокуючі факти

Залишив кохану дружину з іншим – знайшов вже голою та мертвою. Вбивство на Львівщині
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На Львівщині стався злочин, від якого кров холоне у жилах.

Тільки уявіть: чоловік настільки довіряв своєму знайомому, що не побоявся залишити його на одинці з дружиною.

Але живою кохану, він вже більше ніколи не побачив. Також по темі: У Харкові цілу сім'ю тероризує закоханий Люцифер

У це важко повірити, але нелюд спершу жорстоко вбив жінку, потім викинув її труп у водойму, а одяг бідолашної спалив, аби приховати своє звірство.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці трагедії та дізналася без перебільшення шокуючі факти

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ICTV / Надзвичайні новини / Залишив кохану дружину з іншим – знайшов вже голою та мертвою. Вбивство на Львівщині / 12.08.2021 19:49
12.08.2021 19:49

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