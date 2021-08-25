Залишились без даху над головою! Наслідки пожеж на Київщині

Одразу дві моторошні пожежі й десятки сімей без даху над головою, у буквальному сенсі!

Адже вогонь знищив квартири й покрівлю багатоповерхівок.

Спершу горів будинок в Броварах, там пізно ввечері центр міста аж сяяв від пекельного жарева. Також по темі: Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині

Горіла квартира, а з неї вогонь перекинувся спершу на сусідський балкон, а потім вже й на дах.

Згодом зранку точно так само зайнявся багатоквартирний будинок, але вже у столиці.

Розвиток пожеж ідентичний.

Цікаво, що в обох випадках господарі помешкань, з яких й почалася масштабна пожежа, наче крізь землю провалилися, мабуть, відчувають свою вину й бояться сусідської помсти.