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Video: Залишились без даху над головою! Наслідки пожеж на Київщині

Одразу дві моторошні пожежі й десятки сімей без даху над головою, у буквальному сенсі! Адже вогонь знищив квартири й покрівлю багатоповерхівок. Спершу горів будинок в Броварах, там пізно ввечері центр міста аж сяяв від пекельного жарева. [read_more_news] Горіла квартира, а з неї вогонь перекинувся спершу на сусідський балкон, а потім вже й на дах. Згодом зранку точно так само зайнявся багатоквартирний будинок, але вже у столиці. Розвиток пожеж ідентичний. Цікаво, що в обох випадках господарі помешкань, з яких й почалася масштабна пожежа, наче крізь землю провалилися, мабуть, відчувають свою вину й бояться сусідської помсти.

Залишились без даху над головою! Наслідки пожеж на Київщині
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Одразу дві моторошні пожежі й десятки сімей без даху над головою, у буквальному сенсі!

Адже вогонь знищив квартири й покрівлю багатоповерхівок.

Спершу горів будинок в Броварах, там пізно ввечері центр міста аж сяяв від пекельного жарева. Також по темі: Ворожка після смерті забрала до себе свого помічника? Пожежа на Полтавщині

Горіла квартира, а з неї вогонь перекинувся спершу на сусідський балкон, а потім вже й на дах.

Згодом зранку точно так само зайнявся багатоквартирний будинок, але вже у столиці.

Розвиток пожеж ідентичний.

Цікаво, що в обох випадках господарі помешкань, з яких й почалася масштабна пожежа, наче крізь землю провалилися, мабуть, відчувають свою вину й бояться сусідської помсти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Залишились без даху над головою! Наслідки пожеж на Київщині / 25.08.2021 20:18
25.08.2021 20:18

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