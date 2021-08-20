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Video: Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві

Від цієї показової драми ніколи не захочеться мати ділових справ з друзями. У Києві двоє товаришів не поділили телефон за 400 гривень. Один продав старенький мобільний іншому, але той розтринькав гроші і прийшов забрати гаджет назад. [read_more_news] Просто на порозі почав погрожувати, а тоді навіть увірвався до квартири Бійка завершилася швидко - одним прицільним ударом в серце. Хто кого і чому жителі аніскілечки не шкодують загиблого та його вбивцю - ви будете шоковані.

Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві
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Від цієї показової драми ніколи не захочеться мати ділових справ з друзями.

У Києві двоє товаришів не поділили телефон за 400 гривень.

Один продав старенький мобільний іншому, але той розтринькав гроші і прийшов забрати гаджет назад. Також по темі: Харківські правоохоронці провчали кулаками підозрюваного у крадіжці телефону

Просто на порозі почав погрожувати, а тоді навіть увірвався до квартири

Бійка завершилася швидко – одним прицільним ударом в серце.

Хто кого і чому жителі аніскілечки не шкодують загиблого та його вбивцю – ви будете шоковані.

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ICTV / Надзвичайні новини / Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві / 20.08.2021 19:59
20.08.2021 19:59

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