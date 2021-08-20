Video: Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві
Від цієї показової драми ніколи не захочеться мати ділових справ з друзями.
У Києві двоє товаришів не поділили телефон за 400 гривень.
Один продав старенький мобільний іншому, але той розтринькав гроші і прийшов забрати гаджет назад. [read_more_news]
Просто на порозі почав погрожувати, а тоді навіть увірвався до квартири
Бійка завершилася швидко - одним прицільним ударом в серце.
Хто кого і чому жителі аніскілечки не шкодують загиблого та його вбивцю - ви будете шоковані.
Залишилась без коханого через телефон! Вбивство у Києві