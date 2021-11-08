Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати – сімейна тиранія на Полтавщині

Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати з опіками, наче її намагалися живцем спалити.

У такому стані побачив своїх батьків наймолодший син, коли зайшов до будинку подружжя.

Над пенсіонерами хтось нещадно познущався.

Чоловік звірячих тортур не витримав, а жінка ще дихала. Також по темі: Покинув матір живцем горіти у вогні, а сам втік! Страшна пожежа у Києві

Її забрали до лікарні.

Жорстока розправа над парою трапилася просто на світанку.

І свого ката вони добре знали і дозволили себе калічити не вперше.

Та хто ж вбивав людей, наче найзапекліших ворогів?

Повірити у таке важко.