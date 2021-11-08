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Video: Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати – сімейна тиранія на Полтавщині

Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати з опіками, наче її намагалися живцем спалити. У такому стані побачив своїх батьків наймолодший син, коли зайшов до будинку подружжя. Над пенсіонерами хтось нещадно познущався. Чоловік звірячих тортур не витримав, а жінка ще дихала. [read_more_news] Її забрали до лікарні. Жорстока розправа над парою трапилася просто на світанку. І свого ката вони добре знали і дозволили себе калічити не вперше. Та хто ж вбивав людей, наче найзапекліших ворогів? Повірити у таке важко.

Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати – сімейна тиранія на Полтавщині
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Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати з опіками, наче її намагалися живцем спалити.

У такому стані побачив своїх батьків наймолодший син, коли зайшов до будинку подружжя.

Над пенсіонерами хтось нещадно познущався.

Чоловік звірячих тортур не витримав, а жінка ще дихала. Також по темі: Покинув матір живцем горіти у вогні, а сам втік! Страшна пожежа у Києві

Її забрали до лікарні.

Жорстока розправа над парою трапилася просто на світанку.

І свого ката вони добре знали і дозволили себе калічити не вперше.

Та хто ж вбивав людей, наче найзапекліших ворогів?

Повірити у таке важко.

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ICTV / Надзвичайні новини / Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати – сімейна тиранія на Полтавщині / 08.11.2021 20:23
08.11.2021 20:23

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