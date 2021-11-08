Закривавлений мертвий вітчим та синя від побоїв мати – сімейна тиранія на Полтавщині

Син забив рідного батька до смерті на Вінниччині
10-річний син вбив батька-тирана, захищаючи маму – сімейна трагедія на Запоріжжі
Родина богомолів: улюблений 17-річний син намагався вбити батька
Син, доглядаючи батька-інваліда, не витримав та забив його до смерті
Каменем у голову рідному батькові – сімейна трагедія на Київщині
Син забив батька-пенсіонера до смерті на Полтавщині
На Одещині батько замордував рідного сина і заховав тіло у цистерні
Сварка батька з сином на Хмельниччині закінчилася вбивством