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Video: Закохана пара поверталась з романтичного побачення і загинула під колесами навіженого на Київщині

На Київщині у селі Мала Снітинка автомобіль на смерть збив пару закоханих. Чоловік і жінка не дійшли додому всього кілька кроків, майже під хатою їх знесла шалена машина. Тіла знайшли сусіди просто посеред дороги. Врятувати нещасних шансів не було, удар був такий потужний, що обоє загинули миттєво.[read_more_news] А негідник, який був за кермом зник за лічені секунди, він навіть не спробував допомогти постраждалим. Поліцейські зараз прочісують усю область аби якомога швидше вийти на слід водія - убивці. Подивіться, можливо саме ви зможете допомогти.

Закохана пара поверталась з романтичного побачення і загинула під колесами навіженого на Київщині
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На Київщині у селі Мала Снітинка автомобіль на смерть збив пару закоханих.

Чоловік і жінка не дійшли додому всього кілька кроків, майже під хатою їх знесла шалена машина.

Тіла знайшли сусіди просто посеред дороги.

Врятувати нещасних шансів не було, удар був такий потужний, що обоє загинули миттєво. Також по темі: У Харкові цілу сім'ю тероризує закоханий Люцифер

А негідник, який був за кермом зник за лічені секунди, він навіть не спробував допомогти постраждалим.

Поліцейські зараз прочісують усю область аби якомога швидше вийти на слід водія – убивці.

Подивіться, можливо саме ви зможете допомогти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Закохана пара поверталась з романтичного побачення і загинула під колесами навіженого на Київщині / 22.09.2021 19:55
22.09.2021 19:55

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