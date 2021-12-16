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Video: Зайшов в гості й зламав господарю 24 ребра – вбивство у Зікрачах

Зайшов в гості й відправив пенсіонера на той світ! У селі Зікрачах на Київщині усі на вухах! Там 36-річний місцевий так побив сусіда, що той сконав у муках, навіть не дочекавшись допомоги. Лише вдумайтесь, у загиблого нарахували 24 зламаних ребра! [read_more_news] Нелюда затримали. Та чи буде він відповідати за свій вчинок за всією суворістю закону? Мати неадеквата розкрила моторошні подробиці з життя свого сина.

Зайшов в гості й зламав господарю 24 ребра – вбивство у Зікрачах
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Зайшов в гості й відправив пенсіонера на той світ!

У селі Зікрачах на Київщині усі на вухах!

Там 36-річний місцевий так побив сусіда, що той сконав у муках, навіть не дочекавшись допомоги.

Лише вдумайтесь, у загиблого нарахували 24 зламаних ребра! Також по темі: Збиралась в гості до дітей - знайшлась оголеною та обгорілою! Наджорстоке вбивство на Черкащині

Нелюда затримали.

Та чи буде він відповідати за свій вчинок за всією суворістю закону?

Мати неадеквата розкрила моторошні подробиці з життя свого сина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Зайшов в гості й зламав господарю 24 ребра – вбивство у Зікрачах / 16.12.2021 19:54
16.12.2021 19:54

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