Захищалась з ножем від насильницьких дій кума? Кричуща смерть чоловіка на Рівненщині

Лилася горілка рікою і в цій невимовній трагедії.

Горілка й штовхнула жертву просто в могилу.

На Рівненщині кричуща смерть.

Уявіть, 30-річного чоловіка з глибокими ранами живота і рук швидка мчить до лікарні.

Але бідолаха настільки п’яний, що навіть не відчуває болю і випрошує медиків відпустити його додому. Також по темі: Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину

Тим нічого не лишалося, адже поранений чоловік стверджує – сам наштрикнувся на розбиту банку.

Але за два дні бідолашний просто вмирає.

І розтин показує – його били ножем. Двічі.

Хто і чому завдав смертельні поранення?

За що?

Чому чоловік приховав правду?

Що з ним сталося насправді?

Жах, але убивця – жінка.

Павло Шамшин шокує.