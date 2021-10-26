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Video: Захищалась з ножем від насильницьких дій кума? Кричуща смерть чоловіка на Рівненщині

Лилася горілка рікою і в цій невимовній трагедії. Горілка й штовхнула жертву просто в могилу. На Рівненщині кричуща смерть. Уявіть, 30-річного чоловіка з глибокими ранами живота і рук швидка мчить до лікарні. Але бідолаха настільки п’яний, що навіть не відчуває болю і випрошує медиків відпустити його додому. [read_more_news] Тим нічого не лишалося, адже поранений чоловік стверджує - сам наштрикнувся на розбиту банку. Але за два дні бідолашний просто вмирає. І розтин показує - його били ножем. Двічі. Хто і чому завдав смертельні поранення? За що? Чому чоловік приховав правду? Що з ним сталося насправді? Жах, але убивця - жінка. Павло Шамшин шокує.

Захищалась з ножем від насильницьких дій кума? Кричуща смерть чоловіка на Рівненщині
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Лилася горілка рікою і в цій невимовній трагедії.

Горілка й штовхнула жертву просто в могилу.

На Рівненщині кричуща смерть.

Уявіть, 30-річного чоловіка з глибокими ранами живота і рук швидка мчить до лікарні.

Але бідолаха настільки п’яний, що навіть не відчуває болю і випрошує медиків відпустити його додому. Також по темі: Як кума і тезку втягнули у драматичний любовний трикутник і всадили ніж у спину

Тим нічого не лишалося, адже поранений чоловік стверджує – сам наштрикнувся на розбиту банку.

Але за два дні бідолашний просто вмирає.

І розтин показує – його били ножем. Двічі.

Хто і чому завдав смертельні поранення?

За що?

Чому чоловік приховав правду?

Що з ним сталося насправді?

Жах, але убивця – жінка.

Павло Шамшин шокує.

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ICTV / Надзвичайні новини / Захищалась з ножем від насильницьких дій кума? Кричуща смерть чоловіка на Рівненщині / 26.10.2021 20:04
26.10.2021 20:04

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