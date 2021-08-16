Video: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою – кому вдалось залишитись в живих

В Одесі попрощалися одразу з трьома працівниками національної поліції. Правоохоронці загинули під час моторошної аварії в Саратському районі. Колеги поверталися з робочої поїздки. З невідомих причин машина просто злетіла з дороги у кювет і перевернулася. [read_more_news] Удар був настільки потужний, що авто буквально зім’яло. А пасажири опинились у смертельній пастці. Один правоохоронець вижив. В якому він стані зараз. А головне – що стало причиною смертельної трагедії.