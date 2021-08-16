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Video: Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою – кому вдалось залишитись в живих

В Одесі попрощалися одразу з трьома працівниками національної поліції. Правоохоронці загинули під час моторошної аварії в Саратському районі. Колеги поверталися з робочої поїздки. З невідомих причин машина просто злетіла з дороги у кювет і перевернулася.  [read_more_news] Удар був настільки потужний, що авто буквально зім’яло. А пасажири опинились у смертельній пастці. Один правоохоронець вижив. В якому він стані зараз. А головне – що стало причиною смертельної трагедії.

Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою – кому вдалось залишитись в живих
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В Одесі попрощалися одразу з трьома працівниками національної поліції.

Правоохоронці загинули під час моторошної аварії в Саратському районі.

Колеги поверталися з робочої поїздки.

З невідомих причин машина просто злетіла з дороги у кювет і перевернулася.   Також по темі: У Херсоні коп переїхав дитину і втік

Удар був настільки потужний, що авто буквально зім’яло.

А пасажири опинились у смертельній пастці.

Один правоохоронець вижив.

В якому він стані зараз.

А головне – що стало причиною смертельної трагедії.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загибель трьох поліцейських в ДТП під Одесою – кому вдалось залишитись в живих / 16.08.2021 19:49
16.08.2021 19:49

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