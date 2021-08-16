seach
ICTV - Разом краще

Video: Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – всі подробиці

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його власного будинку із вогнепальним пораненням в області грудей. Бездиханне тіло свого шефа виявив один з охоронців міського голови, якого той напередодні вночі відправив додому. Перше, що спало на думку людям з оточення - мера вбили.  [read_more_news] Та майже миттєво з’явилася версія, що політик застрелився сам. Проте чому це сталося саме на порозі? Навіщо міський голова відправив усіх охоронців відпочивати та залишився на самоті, наш Олег Єрмолінський з місця події - далі.

Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – всі подробиці
0 Коментувати

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його власного будинку із вогнепальним пораненням в області грудей.

Бездиханне тіло свого шефа виявив один з охоронців міського голови, якого той напередодні вночі відправив додому.

Перше, що спало на думку людям з оточення – мера вбили.   Також по темі: Загибель відомої української балерини - чому винуватець ДТП досі гуляє на свободі

Та майже миттєво з’явилася версія, що політик застрелився сам.

Проте чому це сталося саме на порозі?

Навіщо міський голова відправив усіх охоронців відпочивати та залишився на самоті, наш Олег Єрмолінський з місця події – далі.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – всі подробиці / 16.08.2021 19:36
16.08.2021 19:36

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь