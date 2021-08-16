Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова – всі подробиці

Мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на порозі його власного будинку із вогнепальним пораненням в області грудей.

Бездиханне тіло свого шефа виявив один з охоронців міського голови, якого той напередодні вночі відправив додому.

Перше, що спало на думку людям з оточення – мера вбили. Також по темі: Загибель відомої української балерини - чому винуватець ДТП досі гуляє на свободі

Та майже миттєво з’явилася версія, що політик застрелився сам.

Проте чому це сталося саме на порозі?

Навіщо міський голова відправив усіх охоронців відпочивати та залишився на самоті, наш Олег Єрмолінський з місця події – далі.