Таємнича смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві – всі подробиці

Білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у лісі.

Напередодні чоловік безслідно зник, він вийшов зранку на пробіжку й не повернувся.

Друзі розгорнули цілу пошукову спецоперацію, прочісували ліс, у якому щодня бігав Віталій, телефонували й прислуховувалися до кожного шурхоту, але все марно.

Аж доки під ранок не помітили у хащах яскраву куртку. Також по темі: Непідконтрольні території на кордоні з Білоруссю? Кривавий бурштин зриває дахи людям

Віталій був у зашморгу на дереві.

Поруч із тілом копи помітили підозрілі сліди, а на тілі Шишова були численні садна.

Усі товариші тепер переконані – активіста прибрав режим Лукашенка, аби залякати усю білоруську діаспору.

У слідства теж є версія, що це могло бути насправді сплановане убивство просто замасковане під самогубство.