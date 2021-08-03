seach
ICTV - Разом краще

Video: Таємнича смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві – всі подробиці

Білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у лісі. Напередодні чоловік безслідно зник, він вийшов зранку на пробіжку й не повернувся. Друзі розгорнули цілу пошукову спецоперацію, прочісували ліс, у якому щодня бігав Віталій, телефонували й прислуховувалися до кожного шурхоту, але все марно. Аж доки під ранок не помітили у хащах яскраву куртку. [read_more_news] Віталій був у зашморгу на дереві. Поруч із тілом копи помітили підозрілі сліди, а на тілі Шишова були численні садна. Усі товариші тепер переконані - активіста прибрав режим Лукашенка, аби залякати усю білоруську діаспору. У слідства теж є версія, що це могло бути насправді сплановане убивство просто замасковане під самогубство.

Таємнича смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві – всі подробиці
0 Коментувати

Білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у лісі.

Напередодні чоловік безслідно зник, він вийшов зранку на пробіжку й не повернувся.

Друзі розгорнули цілу пошукову спецоперацію, прочісували ліс, у якому щодня бігав Віталій, телефонували й прислуховувалися до кожного шурхоту, але все марно.

Аж доки під ранок не помітили у хащах яскраву куртку. Також по темі: Непідконтрольні території на кордоні з Білоруссю? Кривавий бурштин зриває дахи людям

Віталій був у зашморгу на дереві.

Поруч із тілом копи помітили підозрілі сліди, а на тілі Шишова були численні садна.

Усі товариші тепер переконані – активіста прибрав режим Лукашенка, аби залякати усю білоруську діаспору.

У слідства теж є версія, що це могло бути насправді сплановане убивство просто замасковане під самогубство.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Таємнича смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві – всі подробиці / 03.08.2021 19:38
03.08.2021 19:38

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь