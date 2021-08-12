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Video: Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині – що відомо

На Вінниччині у моторошній ДТП загинула 20-річна жінка, яка була на 6 місяці вагітності. Жінка зі своїм знайомим серед ночі виїхали в сусіднє село за цигарками на мотоблоці! Техніку, яка ніяк не освітлювалась, на трасі в темряві не помітив водій позашляховика і буквально загорнув мотоблок із людьми з дороги. Шансів вижити у вагітної та її ще ненародженої дитини не було. [read_more_news] Водій та пасажирка легковика відбулися легкими травмами. Їх відпустили додому. А от куди із місця аварії подівся водій мотоблоку? Невже втік і покинув свою вагітну подругу помирати? – дивіться у сюжеті

Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині – що відомо
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На Вінниччині у моторошній ДТП загинула 20-річна жінка, яка була на 6 місяці вагітності.

Жінка зі своїм знайомим серед ночі виїхали в сусіднє село за цигарками на мотоблоці!

Техніку, яка ніяк не освітлювалась, на трасі в темряві не помітив водій позашляховика і буквально загорнув мотоблок із людьми з дороги.

Шансів вижити у вагітної та її ще ненародженої дитини не було. Також по темі: 33-річний водій в п'яному угарі навів шороху в Одесі - подробиці ДТП

Водій та пасажирка легковика відбулися легкими травмами.

Їх відпустили додому.

А от куди із місця аварії подівся водій мотоблоку?

Невже втік і покинув свою вагітну подругу помирати? – дивіться у сюжеті

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ICTV / Надзвичайні новини / Загибель 20-річної вагітної у ДТП посеред ночі на Вінниччині – що відомо / 12.08.2021 19:41
12.08.2021 19:41

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