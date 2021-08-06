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Video: Загублене село серед Карпатських гір – як живуть відрізані від світу українці

Загублені серед лісу та гір. На Прикарпатті - село відрізане від світу. А називається воно Бойки. Туди не ходять автобуси та маршрутки. І нема сполучення з іншими селами.[read_more_news] Ані дороги, ані моста. Як же там мешкають люди? Наша Світлана Маланюк спробувала добратися до забутого села. Чи вдалось їй це? Дивіться.

Загублене село серед Карпатських гір – як живуть відрізані від світу українці
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Загублені серед лісу та гір.

На Прикарпатті – село відрізане від світу.

А називається воно Бойки.

Туди не ходять автобуси та маршрутки.

І нема сполучення з іншими селами. Також по темі: 17-річний студент впав із залізничного мосту в Івано-Франківську

Ані дороги, ані моста.

Як же там мешкають люди?

Наша Світлана Маланюк спробувала добратися до забутого села.

Чи вдалось їй це? Дивіться.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загублене село серед Карпатських гір – як живуть відрізані від світу українці / 06.08.2021 20:18
06.08.2021 20:18

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