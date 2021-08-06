Video: Загублене село серед Карпатських гір – як живуть відрізані від світу українці

Загублені серед лісу та гір. На Прикарпатті - село відрізане від світу. А називається воно Бойки. Туди не ходять автобуси та маршрутки. І нема сполучення з іншими селами.[read_more_news] Ані дороги, ані моста. Як же там мешкають люди? Наша Світлана Маланюк спробувала добратися до забутого села. Чи вдалось їй це? Дивіться.