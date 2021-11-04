Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному – розшукується її коханець-турок

Загадкове вбивство молодої жінки у Рівному.

Уявіть лише, скривавлену і мертву Оксану знайшла господиня квартири, яку бідолашна орендувала.

Її кров забризкала всю підлогу і стіни, а голова була схожа на криваве місиво. Також по темі: Вінничанка потрапила в "отруйні" стосунки. Кавалер виявився – альфонсом

Хто ж так по-звірячому розправився з нею?

Поліція вийшла на слід турка, з яким нещасна перед загибеллю перебувала у тій квартирі востаннє.

Але ймовірний вбивця – наче крізь землю провалився.

І просто зараз гуляє серед нас.

Де він може ховатись і за що міг вбити людину?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.