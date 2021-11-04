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Video: Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному – розшукується її коханець-турок

Загадкове вбивство молодої жінки у Рівному. Уявіть лише, скривавлену і мертву Оксану знайшла господиня квартири, яку бідолашна орендувала. Її кров забризкала всю підлогу і стіни, а голова була схожа на криваве місиво. [read_more_news] Хто ж так по-звірячому розправився з нею? Поліція вийшла на слід турка, з яким нещасна перед загибеллю перебувала у тій квартирі востаннє. Але ймовірний вбивця - наче крізь землю провалився. І просто зараз гуляє серед нас. Де він може ховатись і за що міг вбити людину? Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному – розшукується її коханець-турок
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Загадкове вбивство молодої жінки у Рівному.

Уявіть лише, скривавлену і мертву Оксану знайшла господиня квартири, яку бідолашна орендувала.

Її кров забризкала всю підлогу і стіни, а голова була схожа на криваве місиво. Також по темі: Вінничанка потрапила в "отруйні" стосунки. Кавалер виявився – альфонсом

Хто ж так по-звірячому розправився з нею?

Поліція вийшла на слід турка, з яким нещасна перед загибеллю перебувала у тій квартирі востаннє.

Але ймовірний вбивця – наче крізь землю провалився.

І просто зараз гуляє серед нас.

Де він може ховатись і за що міг вбити людину?

Шокуючий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Надзвичайні новини / Загадкове вбивство молодої заміжньої жінки у Рівному – розшукується її коханець-турок / 04.11.2021 19:39
04.11.2021 19:39

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